Opgradering af Øresundsbanen er et lovforslag i Folketinget

Torsdag 8. februar 2024 kl: 10:52

Anlægsprojekter i lovforslaget:

Udvidelse af Københavns Lufthavns Station

Overhalingsspor ved Kalvebod

Vendespor ved Københavns Lufthavn Station

Mere om lovforslaget:

Af: Redaktionen Lovforslaget - L 101 Forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen - skal åbne for flere tog, en bedre punktlighed og fordele for togpassagerer og godstransporten på tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige. Lovforslaget om opgradering af Øresundsbanen rummer flere anlægsprojekter, som har det fælles formål af øge kapaciteten.Lovforslaget er baseret på Infrastrukturplan 2035 fra 28. juni 2021, hvor partierne blev enige om at opgradere Øresundsbanen, som et led i at styrke togtrafikken.- Jeg har en tæt og god dialog med min svenske kollega. Vi er enige om, at der ikke skal være unødvendige hindringer for transporten mellem vores lande hverken på vej eller bane, siger transportminister Thomas Danielsen (V) og fortsætter:- Med disse store investeringer i Øresundsbanen sikrer vi, at der ikke vil være kapacitetsudfordringer eller flaskehalse på den danske del af Øresundsbanen, heller ikke efter Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det er godt for både passagerne og godstog.Lovforslaget færdigbehandles i løbet af foråret. Bliver forslaget vedtaget, vil udvidelsen af Københavns Lufthavn Station gå i gang i 2025, mens anlægget af et overhalingsspor ved Kalvebod forventes at gå i gang i perioden 2025-2027.

Lovforslaget - L 101 Forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen har til formål at realisere en ny sydlig jernbanekorridor, som skal muliggøre flere tog fra Roskilde og Vestdanmark til Hovedstadsområdet og Københavns Lufthavns Station samt håndtere en forventede stigning i togtrafikken, når Femern Bælt-forbindelsen åbner.



Derudover vil forslaget give hjemmel til at foretage eventuelle ekspropriationer og ledningsarbejder, samt at transportministeren kan fravige regler om støj og vibrationer i miljøbeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf i relation til jernbaneprojekterne.



Endeligt lægger forslaget op til, at der fastsættes regler for kompensation, hvis ministeren fastsætter sådanne regler om gener og støj. (Kilde: Folketinget)









