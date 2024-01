Logistik-koncern åbner fremtidens terminal, der er fyldt med scannere

Torsdag 11. januar 2024 kl: 10:23

Sætter standarden som pilotfilial



Om @ILO i Dachser Future Terminal:

Om Advanced Indoor Localization and Operations

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye teknik, der har fået betegnelsen @ILO - Advanced Indoor Localization and Operations, bliver taget i brug i løbet af januar og øger gennemsigtigheden og automatiserer scanningsprocesserne på Dachser's terminal i Hvidovre.Forud er gået en periode på et par måneder i slutnigen af 2023, hvor der er blevet installeret 471 optiske scanningsenheder i loftet på den 4.100 kvadratmeter store logistikterminal.- Vi gør i princippet terminalbygningen til én stor scanner, siger Operations Manager for Dachsers vejtransportfilial i Hvidovre, Nicolai Winter.- Formålet er at gøre vores arbejdsgange endnu mere effektive og eliminere daglig spildtid og frustrationer for chauffører og medarbejdere på terminalen - og i sidste ende levere en bedre service til vores kunder, siger han videre.Visionen bag Dachser's @ILO-terminal er, at paller automatisk bliver identificeret, lokaliseret, målt og registreret i transportstyringssystemet - både når de ankommer, mens de er i terminalen og når de forlader den igen.Det bliver til et real-time visualisering af terminalen og dens processer, hvor alt godset ses fra oven, med en meters nøjagtighed. Filialen i Hvidovre er med i anden bølge af pilotfilialer, der får @ILO-systemet.Maiken Kristensen, der er Dachser Expert Network Operations (DENO), har fulgt projektet nøje.- Som pilotfilial er vi med til at sætte rammerne for den videre udrulning af @ILO, men det kræver også grundig forberedelse, konstant opfølgning og en vilje til at samle og videregive feedback, siger Maiken Kristensen og fortsætter:- De data, som scanningsenhederne genererer, bliver et vigtigt værktøj for både speditørerne på kontoret og kollegaerne på terminalen til hurtigt at lokalisere og visualisere de enkelte sendinger i terminalen.Data fra de første to pilotfilialer, Unterschleißheim ved München og Öhringen nær Heilbronn i Tyskland, viser, at man kan skære 15-35 procent af den tid, der bruges på manuelle processer for ind- og udgående forsendelser ved at automatisere scanning af pakker. På den måde kan distributionsbiler hurtigere komme ud på vejene, så chaufførerne kan undgå lidt af morgenmyldretiden. Samtidig giver de mål på pallerne, som systemet genererer, mulighed for at optimere planlægningen og effektivisere læsningen af lastbilerne og dermed køre mere gods med samme bil.- Det kræver lidt flere justeringer, før vi kan realisere projektets ideal, men det her er første skridt mod en moderne digitaliseret og automatiseret logistikterminal, siger Nicolai Winter.@ILO hører under forsknings- og udviklingsprojektet Dachser Future Terminal, hvor den familieejede logistikvirksomhed med hovedsæde i Kempten i Sydtyskland vil indarbejde nye teknologier og processer i sine transitterminaler og lagre i Europa. Målet er at udvikle egne løsninger, der kan imødekomme de udfordringer og udnytte de muligheder, som blandt andet digitalisering skaber.Advanced Indoor Localization and Operations. Konceptet indebærer, at todimensionelle datamatrixkoder oven på hver pakke fungerer som identifikatorer, og sammen med flere hundrede optiske scanningsenheder, der er monteret under loftet og overvåger hele gulvet, udgør de det teknologiske grundlag for systemet.Interesserede kan læse mere om Dachsers @ILO - Advanced Indoor Localization and Operations -