Tysk koncern sætter godstransportvirksomhed til salg

Onsdag 20. december 2023 kl: 12:11

Af: Redaktionen Deutsche Bahn AG fremhæver, at det internationale logistikmarked byder på fremragende langsigtede vækstmuligheder, og at DB Schenker er godt positioneret på markedet som en af ​​de største globale logistikvirksomheder.DB Schenker har som en del af Deutsche Bahn AG ydet et meget positivt bidrag til den økonomiske udvikling af DB-koncernen gennem mange år. Ifølge Deutsche Bahn AG får selskabet brug for mere kapital og fleksibilitet i fremtiden for at kunne vokse.Fortjenesten ved salget af DB Schenker vil blive i DB-koncernen, hvor en stor del skal gå til at nedbringe koncernens gæld.Derudover vil et salg vil også betyde, at Deutsche Bahn AG kan koncentrere sig mere om sin kerneforretning og dermed implementeringen af ​​"Strong Rail"-strategien.Deutsche Bahn AG har i de senere år gennemført flere salg af datterselskaber uden for Tyskland. Og frasalget af DB Schenker være endnu et skridt mod koncernens mål om at få markant mere trafik over på jernbanerne til gavn for klima, mennesker og økonomien.Udgangspunktet for beslutningen om at sætte DB Schenker til salg er, at bestyrelsen for Deutsche Bahn AG i december sidste år gav koncernens ledelse til opgave at undersøge og forberede et salg af op til 100 procent af aktierne i DB Schenker.Den endelige beslutning om at sælge DB Schenker vil blive forelagt særskilt for Deutsche Bahn AG's bestyrelse, når et eventuelt salg skal afsluttes. Deutsche Bahn AG peger på, at processen er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne.DB Schenker er aktiv på alle godstransportområder - landtransport, luft- og søfragt - samt inden for omfattende og specialiserede logistikløsninger. DB Schenker har omkring 76.600 ansatte fordelt på godt 1.850 afdelinger i mere end 130 lande.Interesserede kan læse mere om DB Schenker's historie, der startede i Wien i 1872,