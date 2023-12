Den fjerde af fire er leveret til vognmand i Skive

Fredag 1. december 2023 kl: 10:56

New York-førerhuspakke

Udsynspakke++ med blandt andet automatisk skift mellem køre- og nærlys

Adaptive LED-forlygter

Fuld luftaffjedring

I-shift-gearkasse

13 liters 460 hk Turbo Compound-motor

Luft-forskydelig skammel

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Volvo FH 460:Derudover er bilen ligesom de øvrige tre udstyret med flere af Volvo Trucks' sikkerhedssystemer så som ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse) og Aktiv sporassistent.

Ud over ovennævnte er trækkeren koblet på My Truck App, som giver fjernadgang til bilen for bedre planlægning og komfort for chaufførerne.







De fire nye trækkere er alle opbygget hos Volvo Truck Center i Viborg.



Lastbilerne til Stykgodscentret Skive er solgt og leveret af Tonni Moslund Jensen, Volvo Truck Center i Viborg.







