Folketinget har ændret postloven

Torsdag 30. november 2023 kl: 13:52

Omdeling af gratis forsendelser til blinde

Udlandspost

Postbetjening af mindre øsamfund

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Vedtagelsen af forslaget medfører en tilpasning af lovgivningen til udviklingen på postmarkedet, så transportministerens hidtidige pligt til at udpege en befordringspligtig postvirksomhed til at varetage landsdækkende befordringspligt ophæves. Postbefordringen skal fremover varetaget af markedet.Med vedtagelsen af forslaget forpligtes transportministeren til at følge op på, om markedet fremadrettet vil levere landsdækkende posttjenester. Hvis markedet svigter, kan transportministeren gribe ind og udpege en postvirksomhed eller efter udbud indgå aftale med en postvirksomhed om postbetjening.Derudover bliver tre områder sikret gennem udbud:Der er også ændringer i et antal øvrige bestemmelser i postloven, herunder om, at virksomheder, der befordrer kontraktpakker, omfattes af loven, om placering af brevkasser på ejendomme i landzone og i fritidsområder, om opdatering af reglerne for modtagerdatabaser, om vedligeholdelse af postnummersystemet, om udstedelse af frimærker og om anvendelse af det kronede posthorn.Endelig bliver bestemmelser om Trafikstyrelsens tilsyn og opkrævning af gebyrer ændret, og de hidtidige bestemmelser vedrørende uadresserede forsendelser udgår af postloven.Det vedtagne lovforslag er en udmøntning af ”Aftale om rammerne for den fremtidige indretning af postsektoren fra 1. januar 2024”, der blev indgået 27. juni i år.Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer for (S, V, M, LA, K, R, Alt og UFG), mens 27 stemte i mod (SF, DD, EL og DF). Der var ingen stemte hverken for eller imod.