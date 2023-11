Dæktryks-app er blevet integreret med lastbil-app

Tirsdag 28. november 2023 kl: 09:55

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mercedes-Benz Truck-app-portalen, der er en digitale markedsplads med tilpassede køretøjs-app'er til forbedring af komfort og driftseffektivitet, har fået Goodyear DriverHub-app'en med som officiel partnerapplikation.Goodyear DriverHub er designet til løbende at forsyne chauffører og flådeoperatører med nøjagtige dækdata, så de kan optimere deres dækadministration. App'en er specialdesignet til chaufførernes behov og tilbyder information i realtid fra Goodyear's dækadministrationsløsninger, herunder Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint og Goodyear DrivePoint.Med Goodyear DriverHub-mobilapp som en del af Mercedes-Benz Truck-app-portalen kan chaufførerne få yderligere overblik over dækkenes tilstand. Øjeblikkelige advarsler og notifikationer udløses, når der registreres afvigelser fra forudbestemte dæktryk- og temperaturniveauer. Med præcis information om det pågældende dæk samt graden af nødvendighed kan chaufførerne beslutte, hvad der skal ske for at reducere antallet af nedbrud og bidrage til at øge sikkerheden og ydeevnen på vejen.En af de vigtigste funktioner i Goodyear DriverHub er dens teknologi til at skelne mellem hurtige og langsomme lækager, når den advarer chauffører og flådeoperatører om tab af dæktryk, når dækkene er forsynet med Goodyear TPMS - dæktryksovervågningssystem. Informationerne giver chaufførerne mulighed for med det samme at tage stilling til, hvad der skal ske. De samme oplysninger kan deles i realtid med flådeoperatører via en mobilapp, hvilket er med til at reducere sandsynligheden for dækskader og dæknedbrud og forbedre den generelle trafiksikkerhed.Goodyear's samarbejde med Mercedes-Benz Truck udvides til også at omfatte telematiktjenester.