Blomstervognmand er død

Onsdag 22. november 2023 kl: 11:39

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Alex andersen blev født 29. november 1942 og blev knap 81 år. Han lagde i 1964 grunden til den vognmandsforretningen, der i dag beskæftiger omkring 600 mennesker og er kendt som en af landets store transportører af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer samt stykgods af enhver art.Bisættelsen finder sted i Østrup Kirke lørdag 25. november klokken 11.I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Kræftens Bekæmpelse ved at indsætte et beløb på følgende konto: Reg-nummer 3001 konto-nummer 0001155.