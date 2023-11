Vognmand i Faxe har fået en fiks og færdig forvogn med fire aksler og 750 heste

Onsdag 22. november 2023 kl: 13:54

16 liters motor på 750 hk

Globetrotter førerhus med New York indretning

Udsynspakke++ med blandt andet adaptive fjernlygter

Aktiv sikkerhedspakke + med Volvo Dynamisk Styring

Extern styring

Fuld luftaffjedring

Stort infotainmetsystem med integreret navigation

Alcoa durabright alufælge

Læderpakke

Deluxe førerstol - elbetjent med tre gange memory-funktion samt drejestol i passagerside

Adaptive Cruise Control, med automatisk nødbremsesystem

Integreret blindvinkelkamera i spejlkåbe i højre side

Work remote

Motor-/kabinevarmer med app-styring

Førerhuslakering i perlemorslak fra fabrikken

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Henrik Madsens kranbil stod til udskiftning, og da det måske er den sidste bil Henrik Madsen skal slide op, ville han forkæle sig selv med lidt ekstra. Derfor blev der sat et enkelt kryds på listen, da chassiset skulle specificeres, og det var et stort kryds, der dækkede det hele.Det hele omfatter blandt andet:Bilen er opbygget hos Sawo i Køge. UMA i Frederikssund har stået for lakeringen, mens Brande Autosaddelmageri har plysset bilen med cremehvid nappa og cognacfarvet læder.Gitte’s skiltecenter i Ringsted har dekoreret bilen i ”Madsen Style”, mens Volvo Truck Center i Ringsted's opbyggerafdeling har stået for slutmonteringen af lys, blitz og andet godt.Til slut var Friis Carclean forbi for at shine bilen op inde leveringen.