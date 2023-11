Vognmand fik en ny opbygning for et par uger siden

Onsdag 15. november 2023 kl: 10:19

Af: Redaktionen

Sawo i Kolding har opbygget den nye fire-akslede Scania med en Hiab X-HiPro 302 E-6 XSD kran, der hører til i 30 tm-klassen. Kranen, der har seks hydrauliske udskud og XS Drive radiostyring, er bygget til alsidige opgaver og har HiPro - Hiab's avancerede styresystemet - der søger for, at kranføreren kan manøvrere præcist, sikkert med fuld kontrol over kranens funktioner og ydeevne. Med til kranen har Sawo leveret en Kinshofer-sandgrab af typen KM 622-500.





Hejset, som Sawo i Kolding også har monteret, er et Sawo CLF432S-3W-wirehejs med en optrækskapacitet på 28 ton. Uge Vognmandsforretning derudover valgt et Sawo-krankonsol, hvorpå der er monteret en ståplatform med stige og trin.









