Esbjerg-virksomhed udvider med kran og hejs-opbygning

Tirsdag 14. november 2023 kl: 20:41

Af: Redaktionen Wirehejset er et CLF326S-3W med en tipkapacitet på 22 ton og med side- og bagtip.Hiab-kranen, der er monteret bag førerhuset, er en mellemklasse kran i 26 tm-klassen. som med sine fem udskud kan rækker til 15,1 meter. Typen er en X-HiPro 262 EP-5 XSD, hvor XSD står for XS Drive radiostyring.Stürup er en del af Arkil A/S, der er en af Danmarks store entreprenørvirksomheder med aktiviteter indenfor anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering, store kabelprojekter samt asfaltproduktion og vejservice.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.