Chauffør kørte på makkers førerkort

Tirsdag 14. november 2023 kl: 10:36

Af: Redaktionen Da det er et brud på reglerne, udskrev polisen båder på henholdsvis 4.000 og 8.750 svenske kroner til de to chauffører - og en bøde på 20.000 til vognmandsfirmaet som et forskud på en senere fastsat bøde.







Polisen i Norrbotten oplyser, at den ene chauffør fik konfiskeret sit kørekort, mens den anden fik konfiskeret sit førerkort.



