Tiden med lastbiler startede i 1970

PRODUKTCHEF:

Torsdag 2. november 2023 kl: 12:40

Af: Redaktionen Henning Nielsen, der er produktchef hos Iveco i Norden og Baltikum, har 25 års jubilæum.Til trods for, at der i 1970 var lang tid til, at 12-årige Henning kunne tage kørekort, kunne hans far ikke vente længere med at dele sin begejstring for at køre lastbil med sin søn.





Det gjorde indtryk på Henning Nielsen, og hvis ikke han allerede var fascineret af store maskiner og lastbiler, så var oplevelsen med til at sætte en kurs mod et langt arbejdsliv dedikeret store køretøjer.





Fascinationen til lastbilerne og friheden på vejen trak så meget i Henning Nielsen, at det, der startede som et studiejob under uddannelsen til maskiningeniør, blev en mangeårig fritidsinteresse og bibeskæftigelse - også mens han var ansat i andre firmaer.





I 1998 gik det hele op i en højere enhed, da en stilling som teknisk produktchef åbnede sig hos i Iveco. Siden 2001 har Henning Nielsen været produktchef for tunge lastbiler hos Iveco i Norden og Baltikum, og bidraget med sin store tekniske indsigt og innovative tilgang.





I sine 25 år hos Iveco Henning Nielsen markeret sig som trofast kollega. Han har blandt mange andre ting hjulpet til at navigere fra en tid med salgsrapporter på telefax og håndskrevne købsaftaler, til et moderne, effektivt ordresystem.





Og taler man med Henning Nielsen om hans arbejde og om lastbiler, er det tydligt, at glæden og entusiasmen ved store køretøjer stadig brænder på fuldt blus. Han har ingen problemer med at følge med tiden og den elektriske udvikling skræmmer ham på ingen måde. Tværtimod. Han ser frem til de nye muligheder den bringer til branchen.















