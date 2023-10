Fire-akslet tip-trailer fulgte med til Herfølge

Mandag 23. oktober 2023 kl: 12:49

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Trekanter imellem skærmene



Kasse-opbygning: Kasse-opbygning:

Indvendig tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at få 10 procent større åbning ved aflæsning

Bunden udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet beklædt med 15 mm kunststof

Siderne fremstillet i 40 mm alu- profiler beklædt med 10 mm kunststof

Front og kofager er beklædt med 10 mm kunststof

Rustfri værktøjskasse med alle betjeninger monteret i venstre side

8+2 stk sidemarkeringslamper i skåle på kassen

Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side

Stigebeslag og stige monteret på venstre side over cyklistværn

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede tip-trailer:Kel-Berg traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende. Trailernen, der er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S, er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt-alarm og bakkamera.Herfølge Vognmandsforretning tilbyder en bred vifte af logistik- og transportløsninger på Sjælland inklusiv København med speciale indenfor entreprenørkørsel, kran/grab-arbejde, bortkørsel og containerudlejning....og så har "følge" i bynavnet Herfølge ikke noget at gøre med "at følge". Herfølge er nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ og menes afledt af Hærfyghle - hærfugl - og betyder sandsynligvis "området med hærfugle". Ifølge Wikipedia kan navnet føres tilbage til jernalderen.