Elektrisk kran i Top 1 er klar i Thy

Tirsdag 26. september 2023 kl: 09:35

Animation af BMS Heavy Cranes nye 3.000 tm Ringer-kran, som den vil fremstå oprejst for eksempel på et kajanlæg.

Af: Redaktionen Når kranen er helt samlet, skal den de næste to år på løfteopgaver med nogle af verdens største testvindmøller. Senere ventes fremtiden for den store kran at byde på eksempelvis installation af havvindmøller fra kajkanten samt opgaver for de internationale kraftværker.Kranen er fabrikeret i Tjekkiet af producenten Huisman og de sidste dele er kommet til testcenteret i Østerild. Det betyder, at de første test af vindmøller i Østerild Plantage øst for Thisted kan gå i gang.På testcenteret, hvor fremtidens vindmølleteknologi prøves af, byder de første to års opgaver for BMS Heavy Cranes nye 3.000 tm ringkran fra november på løft, som bidrager til monteringen af nogle af verdens største vindmølle-prototyper.Kranens dimensioner er store - meget store. Og den placerer sig øverst i BMS Heavy Cranes maskinpark, der i øvrigt tæller ca. 500 kraner af varierende størrelse og type velegnet til meget forskellige opgaver. Med sin totalhøjde på 245 meter er den nye ringkran blot ni meter lavere end pylonerne på Storebæltsbroen. Samtidig kan den løfte op til 3.000 ton, hvilket kan sammenlignes med vægten af 500 elefanter. Af de 3.000 ton kan den løfte 1.000 ton op i 225 meters arbejdshøjde.De tunge løft og rækkevidde kræver også nogle kraftige motorer. Den nye kran er derfor bygget med 16 elmotorer, der kan trække med, hvad der svarer til 3.000 hestekræfter. Kranen er sluttet direkte til elnettet, hvortil også møllerne ved Østerild leverer strøm.BMS Heavy Cranes markerer i ibrugtagningen i Østerild over to dage. På fredag 29. september er man vært for kunder og samarbejdspartnere fra ind- og udland. Om lørdagen er det BMS Heavy Cranes egne danske medarbejdere og deres familier, der er velkommen til at komme og opleve ringkranen ved lukkede arrangementer.I BMS Heavy Cranes glæder man sig meget til at se sin nyanskaffelse, der repræsenterer virksomhedens største enkeltinvestering nogensinde, i drift.- På kort sigt forventer vi, at denne type kran cementerer BMS Heavy Cranes allerede solide position som fleksibel samarbejdspartner for den internationale vindmøllebranche. De første par år med installering af vindmøller i Thy. Derefter sandsynligvis placeret på et kajanlæg i en international havn, hvor fremtidens stadig flere og større havvindmøller skal monteres på flydefundamenter og udskibes fra. På lidt længere sigt, kan vi også forestille os, at krantypen for eksempel gør BMS Heavy Cranes attraktiv som samarbejdspartner for kraftværker rundt i verden, når de allerstørste kedler skal løftes på plads, siger BMS-koncerndirektør Jens Enggaard.BMS Heavy Cranes’ direktør, Morten Kammer, peger på, at en af de helt store fordele ved den nyindkøbte ringkran er, at den på grund af sit design kan opstilles på mange forskellige havne, uden at det er nødvendigt at skulle investere i yderligere havneinfrastruktur. Derudover arbejder kranen hurtigt i forhold til eksisterende kraner, hvorfor installation af flere vindmøller på kortere tid er muligt.BMS-koncern, hvoraf BMS Heavy Cranes udgør det ene af to forretningsområder, har de seneste år - og dermed før den seneste kraninvestering - udviklet sig til verdens femte største og Europas tredie største kranvirksomhed målt på samlet løftekapacitet.

Supplerende til det øverste billede:





På det aktuelle foto ligger selve kranen stadig ned (mod højre), mens det er den såkaldte bagmast, der alene står op (til venstre), fastgjort til kontravægten af betonelementer.









