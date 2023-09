Politiet sætter særligt fokus på de bløde trafikanter i denne uge

Mandag 25. september 2023 kl: 11:26

Politiet har særligt fokus på cyklister, knallerter og andre bløde trafikanter fordi:

Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker

Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter

Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre

Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj

Af: Redaktionen Politiet gennemfører i perioden mandag 25. september til søndag 1. oktober en målrettet indsats mod bløde trafikanter med særligt fokus på cyklister og knallertkørere.Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.Tal fra Vejdirektoratet viser, at 23 cyklister, 9 knallertførere og 28 fodgængere sidste år mistede livet i trafikken, mens yderligere 833 cyklister, 230 knallertførere og 407 fodgængere kom til skade.I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister, knallertkørere og fodgængere en medvirkende årsag til, at ulykken skete.- Kontroller er nødvendige, når vi eksempelvis ser cyklister cykle i fodgængerfelter, mod færdselsretningen eller over for rødt, og knallertkørere komme med meget høj hastighed på knallerter, som ikke er lovlige og med en høj grad af hensynsløshed samt fodgængere, som ikke respekterer det røde lys. Det understreges, når man oveni kan konstatere, at knap 40 procent af de dræbte i trafikken i 2022 var bløde trafikanter, siger politiassistent Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.Hvis man kører for stærkt på en knallerter, udgør det en væsentlig risiko for en selv selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.