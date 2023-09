De første ud af 30 opbygninger er leveret

Torsdag 21. september 2023 kl: 15:04

Af: Redaktionen De første opbygninger er opbygget med eksempelvis Hiab-kran, knæklad, Sawo-wirehejs og Nopa-kærre. Godik ApS skal bruge de nye opbygninger til transport af eksempelvis toilet- og skurvogne, hegn og andet materiel til festivaler og lignende.Kranen, der er monteret bag førerhuset på den ene af bilerne, er en Hiab T-CLX 038-3 PTO i 3 tm-klassen. Kranen når med tre hydrauliske udskud ud på 4,8 meter. Bag kranen har Sawo i Støvring monteret et knæklad med en indvendig ladlængde på lidt over 9 meter og uden sider. Der er integreret surringshuller til at fastgøre materiellet. Ladet knækkes bag bagerste aksel og har en 6 ton hydraulisk rampe med hydraulisk betjening.Den anden af bilerne er bygget op med et Sawo CLF432S wirehejs med bagtip og en optrækskapacitet på 28 ton. Til forvognen har Sawo leveret en Nopa-kærre af typen KTS180. Kærren er en 18 tons maskinkærre med en udvendig længde på 7.800 mm og udtræksbar bagende.





