Tysk transportkoncern udvider med terminalkøb sine aktiviteter i Holland

Torsdag 21. september 2023 kl: 13:27

Af: Redaktionen Med Rietlanden i Amsterdam vil Rhenus fordoble sin kapacitet af havneterminalplads i Holland inden 2027.







- Denne investering er en god mulighed for fremtidig vækst i Amsterdam Havn og for yderligere at udvide vores tilstedeværelse i Holland sammen med vores multifunktionsterminaler i Rotterdam, siger Peter van der Steen, der er administrerende direktør for Rhenus Port Logistics i Holland.







Handlen omfatter omfatter to terminaler på havnen i Amsterdam. Terminalerne er specialiseret i bulkgods som metalskrot og kul, og tilbyder også supplerende tjenester, der spænder fra transport på indre vandveje og transport på de større søveje på havene.







Den ene terminal dækker 6,5 hektar og bruges til håndtering af metalskrot sammen med en mangeårig kontraktpartner. Den anden terminalen er specialiseret i håndtering og blanding af forskellige typer kul. Opbevaringskapaciteten er på 1,4 millioner ton på et område på 30 hektar. Derudover har terminalen et jernbanespor med en lastekapacitet på seks tog om dagen.







- Vi omdanner Afrikahaven-terminalen til en flerbrugerterminal med fokus på oplagring og håndtering af mere miljøvenlige bulklaster, siger Peter van der Steen.











