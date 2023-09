Dieselbiler kører mod en afslutning

Onsdag 20. september 2023 kl: 09:44

En presserende nødvendighed for handling



En elektrisk efterspørgsel

Om Volvo Cars:

Volvo Car Group nåede sidste år et driftsresultat i på 23,3 milliarder svenske kroner. Omsætningen i 2022 beløb sig til 330,1 milliarder svenske kroner, mens det globale salg nåede op på 615.121 biler

Volvo Cars blev grundlagt i 1927 og er i dag er det et af de mest kendte bilmærker i verden med salg i omkring 100 lande

Volvo Cars, der er børsnoteret på børsen Nasdaq Stockholm, har siden 2010 været ejet af kinesiske Zhejiang Geely Holding

I december 2022 beskæftigede Volvo Cars cirka 43.200 fuldtidsansatte. Volvo Cars’ hovedkontor, produktudvikling, marketing og administration er hovedsageligt placeret i Göteborg i Sverige. Virksomhedens primære bilproduktionsanlæg er placeret i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Shanghai (Kina). Volvo Cars’ R&D og design foregår i Göteborg (Sverige), Camarillo (USA) og Shanghai (Kina)

Af: Redaktionen Beslutningen om at indstille produktionen af dieselbiler er en del af Volvo Cars’ ambition om kun at sælge fuldelektriske biler i 2030. I 2040 er målet, at virksomheden skal være klimaneutral.- Elektriske motorer er vores fremtid, og de er overlegne i forhold til forbrændingsmotorer: De støjer mindre, vibrerer mindre, har lavere vedligeholdelsesomkostninger og nul udstødningsgasser, siger Jim Rowan, der er administrerende direktør for Volvo Cars.For et år siden meldte Volvo Car Denmark ud, at salget af biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel, ville stoppe. På det tidspunkt var Danmark det andet marked, som stoppede salget af rene fossilbiler.- Volvo Cars beslutning om at stoppe produktionen af dieselbiler er utrolig vigtig for hele den globale bilindustri. Vi er med til at presse en samlet industri i retning af at blive fuldelektrisk. Vi er i Danmark forløbere, fordi de danske forbrugere har vist stor interesse for vores elektriske modeller, og nu kommer resten af verden mere med, siger Sarka Heyna Fuchsova, der er administrerende direktør i Volvo Car Denmark.Den seneste Global Climate Stocktake-rapport, udgivet af FN, understreger alvorligheden i den klimakrise, menneskeheden står overfor, og ikke mindst behovet for hastig handling.- Det er en kritisk tid for vores planet og menneskeheden, og verden har brug for lederskab. Det er på høje tid, at industrien og politiske ledere træder beslutsomt frem og handler for at bekæmpe klimaforandringer. Vi er forpligtet til at gøre vores del og opfordrer vores kolleger og de politiske ledere rundt om i verden til at gøre deres, siger Jim Rowan.Med udmeldingen om at indstille produktionen af dieselbiler følger Volvo Cars sin beslutning fra sidste år om at trække sig fra udviklingen af nye forbrændingsmotorer. I november 2022 solgte Volvo Cars sin aktieandel i Aurobay, som er det fællesventureselskab, der indeholder alle Volvo Cars’ resterende aktiver inden for forbrændingsmotorer. Det betyder, at Volvo Cars ikke længere bruger en forsknings- og udviklingskroner (R&D) på at udvikle nye forbrændingsmotorer.Udmeldingen flugter også med med forbrugernes krav og efterspørgsel. For fire år siden var dieselbilen den klart største indtægtskilde for Volvo Cars i Europa, og sådan var det for de fleste bilproducenter. Dengang var hovedparten af de solgte biler på kontinentet drevet af dieselmotorer. Det har ændret sig.Volvo Cars’ fokus på elektrificering og produktudvikling inden for elbiler, en ændret markedsefterspørgsel og skrappere emissionsregler har gjort, at størstedelen af salget i Europa består af elektrificerede biler, altså enten fuldelektriske biler eller plug-in hybrid-biler i 2023.