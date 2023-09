Arbejdstilsynet er holdt op med at varsle tilsynsbesøg

Fredag 15. september 2023 kl: 13:00

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Denne varsling af virksomhederne blev som et resultat af "Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping", der blev indgået torsdag 30. marts i år, afskaffet med virkning fra lørdag 1. juli i år.Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger - eksempelvis ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.