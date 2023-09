- Hovedstadens første letbanetog er klar

Fredag 15. september 2023 kl: 12:49



- Letbanen kommer til at give et markant løft af den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen. Den kommer til at binde S-togsnettet sammen på tværs, den kan samle folk op ved de større stationer, og den får stop ved en lang række arbejdspladser ved DTU og ikke mindst Herlev og Glostrup hospital. Det sidste vil få stor betydning for alle de patienter, pårørende og medarbejdere, der skal frem og tilbage til hospitalerne, sagde han på dagen.







Vil skabe mange arbejdspladser

Hovedstaden Letbane vil forbinde Lyngby i Nord og Ishøj i syd. For de mange kommuner, som ejer letbanen, vil det betyde en stor stigning i både tilflyttere og arbejdspladser, påpegede borgmester i Gladsaxe og næstformand i bestyrelsen, Trine Græse.



- Det er en drøm, der går i opfyldelse med dette første tog. Vi har set frem til længe at Hovedstadens Letbane skulle blive til virkelighed, og nu sker det næsten med dette tog. Hele vejen langs Ring 3 skyder der virksomheder og domiciler op, og vi forventer flere tusinde nye arbejdspladser og tilflyttere allerede i i 2032. Nu bliver vi bundet rigtig sammen med hovedstaden, og det vil få stor betydning for alle kommunerne, sagde Trine Græse.





Et løft til den kollektive trafik

Det første af i de i alt 29 tog er 36,9 meter langt og vejer 48,6 ton. Ifølge bestyrelsesformand for Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen, så er der tale om en af de største investeringer i den kollektive trafik i nyere tid.





- Toget er grønt, og det er også et grønt signal vi sender med letbanen. Letbanen imødekommer et stort og stigende behov for grønnere mobilitet. En styrket kollektiv transport vil understøtte vækst og udvikling i hele hovedstaden ved at binde seks S-togslinjer samt regionaltogstrafikken sammen på tværs. Letbanen kommer kort sagt til at ændre den kollektive trafik i hele området, sagde han.





Der bliver leveret i alt 29 tog. Sidste tog forventes leveret i 2025, hvor Hovedstadens Letbane åbner.