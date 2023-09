Lufthavn satte ny timerekord

Onsdag 13. september 2023 kl: 14:10

Udbygning af faciliteter til luftfragt

Af: Redaktionen I Billund Lufthavn noterer man, at juli-trafikken levede op til målet for 2023. Samtidig landede mængden af luftfragt på et niveau, der ligger over niveauet for det globale marked.For at kunne yde den nødvendige services og tilbyde attraktive faciliteter, har Billund Lufthavn arbejdet med at udbygge cargo-området hen over sommeren.- Vi har haft rigtig travlt med at renovere standpladser, udvide rulleveje og serviceveje til handlingsudstyr til fragtflyene. Dermed har vi taget endnu et skridt i retning af at tilbyde en topmoderne og konkurrencedygtig luftfragtsterminal. Markedet for luftfragt er volatilt, og set i det lys er det tilfredsstillende at vi gør det bedre end det øvrige marked for luftfragt for anden måned i træk, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund.