50-årig mand kørte i lastbil med stjålne nummerplader

Onsdag 13. september 2023 kl: 13:13

Af: Redaktionen Han blev ligeledes sigtet for brugstyveri, da lastbilen ikke tilhørte ham, og slutteligt også sigtet for tyveri af nummerplader, da lastbilen kørte med nummerplader, der tilhørte et andet køretøj.





Den 50-årige mand blev anholdt.



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.