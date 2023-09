Kilometerafgift har intet med grøn omstilling at gøre

Onsdag 13. september 2023 kl: 10:19

Af: Redaktionen - Man må desværre konstatere, at især de offentlige indkøbere kun kigger på prisen, når de bestiller transport, sagde Lasse Ødum på DMF's generalforsamling på Samsø.

- Vi var nok mange vognmænd, der havde et stille håb om, at denne afgift ikke blev til noget, da Venstre og Moderaterne kom med i regeringen. Men man må bare konstatere, at når Mette Frederiksen bestemmer, så nikker Jacob Ellemann og Lars Løkke bare pænt og siger ja tak, lød det fra Lasse Ødum.





Kilometerafgiften træder i kraft i 2025 for lastbiler med en tilladt totalvægt på 12 ton og derover og fra 2027 for lastbiler over 3.500 kg.









For de lastbiler, der har belaster mest med CO2, ligger afgiften på 1,30 kroner pr kilometer.









Lasse Ødum pegede på, at især de flyttemænd, der har mange privatkunder, frygter at miste omsætning.





- For eksempel kommer en flytning mellem Århus og København til at koste næsten 1.000,00 kroner plus moms ekstra for en privat kunde, sagde DMF’s formand.





Han tilføjede, at han tror og håber på, at vognmandsorgansationen DTL sammen med transportorganisationerne DI Transport og ITD sammen kan "trykke politikerne lidt på maven og få rykket lidt på lovteksten".





El-biler er en udfordring for flyttebranchen

Lasse Ødum kom i sin beretning også ind på, at flere af DMF’s medlemmer har investeret i emissionsfrie biler - først og fremmest el-biler.









- Her må man desværre konstatere, at især de offentlige indkøbere kun kigger på prisen, når de bestiller transport. De kigger ikke på, om der er aktører, som rent faktisk investerer i grønne transportmidler. Det burde i min optik være netop de offentlige kunder, der var de første til at stille krav om grønne køretøjer. Det foregår jo allerede i stor stil inden for dagrenovation, sagde Lasse Ørum og pegede på, at netop transport inden for et fast defineret område er velegnet til kørsel med elbiler.





- Men når vi taler om køretøjer, der ikke kører i ikke faste ruter til udlandet, må vi bare konstatere, at sådan en type transport er stort set umulig at gennemføre i øjeblikket, da hele infrastrukturen med ladestandere ikke er til stede. Men vi kan jo se, at på personbilmarkedet for elbiler er antallet af ladere mangedoblet på få år. Og det skal nok også komme til den tunge trafik, var budskabet fra Lasse Ørum, som også pegede på, at et alternativ til batteri-elektriske lastbiler kunne være brint-elektriske lastbiler.









- Jeg ved, at DAF i Holland arbejder på dette, men igen kniber det med muligheder for at påfylde brint. P.t. findes der kun få steder i Danmark, hvor det kan lade sig gøre. Sammenholdt med at både el- og brintlastbiler er dyrere i forhold til almindelige diesellastbiler, er det svært at overbevise vognmænd om, at de skal købe en el- eller en brintbil, sagde Lasse Ødum.





