Kompakt-kran med bælter kan pakkes i trailer og fragtes til arbejdsområdet

Mandag 5. juni 2023 kl: 13:55

Af: Redaktionen Kranen er i 30 tm-klassen og er leveret med både fly-jib og spil. Den hydrauliske rækkevidde er 22 meter lodret med en maksimal kapacitet på 9.000 kg. Kranen, der er den anden Hoeflon C30-kran, der er leveret i Danmark, er lakeret i Bøje Kran- & Maskintransport A/S' blå farve.På Hoeflons største kran er der "Pick and Carry" funktion, hvilket betyder, at man ved at hæve støttebenene, kan fragte 2.000 kg. i hovedarmen og 1.000 kg. i fly-jibben. Det er også muligt at afsætte mindre gods på udtræks-arme ved bælterne på kranen.Bøje Kran- & Maskintransport A/S udfører alle former for flytning af fabriksmaskiner, opstilling af tanke, pavilloner og andre mulige former for specielle transport- og kranopgaver.





