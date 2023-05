Busoperatør har fået ny ejer

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 15:07





- Arriva får et nyt og stærkt ejerskab i Mutares, der med deres ekspertise gør dem til et rigtig godt match for den danske Arriva-forretning. Vi har store ambitioner for den kollektive trafik, og med en aktiv ny ejer om bord kan vi igen fokusere på at skærpe vores position og blive en aktiv spiller i udviklingen af dansk infrastruktur og grøn mobilitet, siger Marianne Bøttger og fortsætter:





- Det danske marked kan forvente ikke bare et konkurrencedygtigt Arriva, men også regne med, at vi har en klar ambition om at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik, og at vi sammen med Mutares går ind i dette nye ejerskab med ønske om at bidrage til en bæredygtig dagsorden.





Om Mutares:

Mutares SE & Co. KGaA, München er et børsnoteret private equity-holdingselskab med hovedsæde i München og afdelinger i Frankfurt, Amsterdam, Helsinki, London, Madrid, Milano, Paris, Stockholm og Wien

For regnskabsåret 2023 forventes en konsolideret omsætning på 4,8 til 5,4 milliarder euro

Bestyrelsen og tilsynsrådet ejer tilsammen godt en tredjedel af alle Mutares-aktier med stemmerettigheder

Aktierne i Mutares SE & Co. KGaA handles på det regulerede marked på Frankfurter Fondsbørs

Om Arriva:

Arriva har været en del af den kollektive trafik i Danmark siden 1997 og er i dag Danmarks største private operatør på området

Arriva's aktiviteter i Danmark dækker over fire enheder - herunder Arriva Bus, Arriva Tog, der dækker en række strækninger i Jylland og på Fyn, delebilerne fra Share Now samt uddannelsescenteret UCplus

Arriva Danmark har cirka 2.300 ansatte

Af: Redaktionen Mutares SE & Co. KGaA, har med købet overtaget alle Arriva's aktiviteter i Danmark - herunder Arriva Bus, Arriva Tog, delebilerne fra Share Now og uddannelsescenteret UCplus - fra Deutsche Bahn, som har ejet Arriva Danmark siden 2010.- Vi byder Arriva Danmark varmt velkommen i Mutares’ portefølje. Med sin unikke diversitet af mobilitetsløsninger er Arriva en stærk og spændende virksomhed - ingen andre i markedet kan matche både at omfavne tog, bus, delebiler og transportuddannelse, siger bestyrelsesformand i Arriva Danmark, Thibault Depoix-Joseph, der også er Principal hos Mutares.- Sammenholdt med de gode udsigter, vi ser for udviklingen i markedet, har vi solide forventninger til at kunne øge både profitabilitet og skabe vækst i forretningen. Arriva skal ganske enkelt tilbage i førersædet for kollektiv trafik og mobilitet, siger Thibault Depoix-Joseph.Marianne Bøttger, der er administrerende direktør i Arriva Danmark, ser det nye ejerskab som en mulighed for igen at kunne fokusere på at styrke positionen i markedet.