Politiet vejleder vognmænd om studenterkørsel

Torsdag 11. maj 2023 kl: 11:28

Lørdag 3. juni klokken 9 - 12 hos Sydøstjyllands Politi, Holmboes Alle i Horsens

Søndag 4. juni 2023 klokken 9 - 12 hos Tungvognscenter Øst, Agenavej i Greve

Lovgrundlag

Krav til chaufførerne

Dokumentation

Miljøzoner

Køretøjernes indretning

Arbejdstidsregler

Køre- og hviletidsregler

Spiritusbevilling

Gennemførelse af studenterkørsel

Politiets kontrol

Af: Redaktionen Politiet peger på, at tidligere kontroller har vist, at godt en trediedel af de anvendte køretøjer ikke har levet op til krav og regler, hvilket som oftest resulterede i bøder til både chauffører og vognmænd. Det er baggrunden for, at politiet inviterer informationsmøde, så vognmænd med dette speciale kan være bedst muligt forberedt.Det er den Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvognskontrol (LEODT) der afholder de to orienteringsmøder om emnet.Informationsmøderne finder sted:Emnerne på møderne vil være:Politiet oplyser, at da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig.Tilmelding skal ske til Midt- og Vestsjællands Politi senest 26. maj via e-mail på MVSJ-LEODT@politi.dk, hvor man skal anføre ”Informationsmøde” i emnefeltet på e-mailen.