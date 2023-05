Fuldt automatiske S-tog er kommet nærmere

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 10:41

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 godkendte forligspartierne, at DSB sætter gang i udbuddet af 226 nye togsæt til S-banen - togene skal på sigt køre førerløse.Den samlede kontraktramme for de 226 nye S-tog, der både indebærer levering og vedligeholdelse i en 30-årig periode, lyder på cirka 20 milliarder kroner. DSB forventer, at kunne melde ud, hvem der skal levere og vedligeholde de nye S-togsæt i foråret 2025.Ud over nye togsæt kræver automatisering af S-banen også opgradering af signalsystemet. Desuden kræver førerløse S-tog blandt andet tilpasninger af stationer og den fysiske sikkerhed omkring S-banen.S-banen er rygraden i den kollektive transport i hovedstadsområdet. S-Banen, der årligt har over 100 millioner passagerer, har eksisteret i godt 90 år. De nuværende S-togsæt er over 25 år gamle og står derfor foran en udskiftning.