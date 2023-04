Container-vognmand i Kolding skal have elektrisk man-skab

Fredag 21. april 2023 kl: 10:23

Af: Redaktionen Administrerende direktør i Contrans A/S i Kolding, Karsten Klitmøller (tv) samme med selskabets ejer og bestyrelsesformand, Henrik Holger Hansen.- Vi har en meget klar bæredygtighedsstrategi i Contrans. Og det er investeringen i de nye el-lastbiler et udtryk for. Vi har tidligere købt en række gasdrevne lastbiler og orienterer os hele tiden mod ny, bæredygtig teknologi, siger Karsten Klitmøller, der er Contrans’ administrerende direktør.







De nye batteri-elektriske eTrucks fra MAN har et lavt energiforbrug fra 0,8 til 1,2 kWh/km. Det vil være muligt at opnå en daglig rækkevidde på mellem 600 og 800 kilometer, hvis man udnytter dagens cirka 45 minutters pauser til opladning af lastbilerne. Køretøjerne skal indgå i den almindelige daglige kørsel med en årlig kørsel på omtrent 100.000 kilometer. Dermed bliver de fra dag ét et skridt i retningen mod en mindre CO2-udledning for Contrans.





I løbet af de kommende år vil MAN arbejde på at sætte skub i udviklingen af overgangen fra traditionel dieseldrift til el-drift og dermed være med til at sikre flere miljøvenlige lastbiler i Danmark. Første skridt i denne udvikling er nu sket gennem indgåelsen af den strategiske partneraftale med Contrans.









- Vi er meget stolte af at Contrans har valgt MAN som strategisk partner på deres vej mod omstilling til CO2-neutral transport. Vores samarbejde med Contrans går mange år tilbage og vi ser det som en naturlig videreudvikling og en styrkelse af samarbejdet, at Contrans og MAN nu sigter på at starte udskiftningen af Contrans’ vognpark og hvor de første elektriske lastbiler forventes at skulle leveres allerede til næste år, siger Peter Lyhr Sørensen, der er salgschef hos MAN.







Contrans har yderligere valgt at udstyre de elektriske MAN-lastbiler med et højt niveau af udstyr, der skal lette chaufførernes arbejde og give dem maksimal komfort. Samtidig bliver de leveret med en stor sikkerhedspakke. - Der rejser sig nogle praktiske spørgsmål med infrastruktur og eksempelvis ladestationer omkring el-lastbilerne, men det tackler vi sammen med MAN og den øvrige branche i den kommende periode. Vi vil her signalere, at vi også tager medansvar for dette samfundsrelevante emne, siger Karsten Klitmøller og fortsætter:







- Vi har intentioner om at investere i egen strømproduktion, eksempelvis en vindmølle eller anden kilde, så vi er stensikre på, at den anvendte el i vores nye biler kommer fra en grøn og regulær kilde. Ellers batter det ingenting.









Karsten Klitmøller insiterer på, at investeringen skal gøre en positiv forskel.





