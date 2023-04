Transportmessen i Herning blev klippet i gang

Torsdag 20. april 2023 kl: 11:02

Efterfølgende var transportminister Thomas Danielsen med følge rundt på messen.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I et tilbageblik kunne han fortælle, at han ved den første transportmesse i 1988 var projektleder for messen og kunne glæde sig over 270 udstillere og 30.000 besøgende. Ved årets transportmesse er der tilmeldt 390 udstillere, og håbet er mindst 25.000 besøgende - et par tusinde mere end i 2021, hvor 23.700 besøgende lagde vejen forbi.Efter sin velkomst gav Georg Sørensen ordet til transportminister Thomas Danielsen (V). Han glædede sig ligeledes over, at det igen er tid til transportmesse. Ingen ministre forpasser muligheden for at fremføre regeringens politik, og Thomas Danielsen benyttede da også lejligheden til at fremføre regeringens grønne målsætninger på transportområdet.Godstransporten på landevej står for ca. 30 procent af transportområdets CO2-udledningen, og den skal ned.- Det går godt med den grønne omstilling for personbiler og busser, og nu er det lastbilernes tur til for alvor at bidrage, sagde ministeren.- Regeringens ambitioner er at omlægge afgifterne i en grøn retning med blandt andet kilometerafgift og CO2-differentierede skatter og afgifter for lastbilerne. Samtidig fremrykker vi implementeringen af den nye vægt- og dimensionsbekendtgørelse til 2024, så lastbilerne kan blive tungere og længere til gavn for nyttelasten og dermed transporteffektiviteten, fastslog ministeren.Thomas Danielsen, der er uddannet lastbilmekaniker og efterfølgnde bankuddannet, kastede også et blik tilbage på sin tid på Iveco-værkstedet i Holstebro i 2004.- Jeg har prøvet at hovedreparere en stor dieselmotor på et lille provinsværksted ”i gamle dage”. Om nogle år vil vi se tilbage på den tid og undre os over, at vi var så begejstrede for at sidde i et larmende lastbilførerhus og mærke vibrationerne fra en stor 8-cylindret dieselmotor med henvisning til, at elektrificeringen er på vej og vil gøre køreoplevelsen i en lastbil meget mere komfortabel og tyst.Og så klippede Thomas Danielsen den berømte snor og erklærede Transport 2023 for åben.