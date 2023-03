Transportarbejdere i Tyskland strejker

Mandag 27. marts 2023 kl: 10:55

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Mandag formiddag skriver Frankfurter Algemeine Zeitung, at omkring 30.000 beskæftigede ved de tyske baner strejker, men at det store trafikkaos på vejene er udeblevet, selvom der er kommet flere biler på vejene som følge af strejken, der især rammer persontransporten.Strejken er varslet til at vare hele mandagen frem til midnat.Interesserede kan følge trafikken på det tyske vejnet