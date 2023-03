Natten til søndag skifter tiden

Torsdag 23. marts 2023 kl: 11:29

Af: Redaktionen Samtidigt med skiftet til sommertid vil loven om dansk normaltid træde i kraft. Dansk normaltid vil herefter også i juridisk forstand følge den koordinerede universaltid (UTC), hvilket har været gængs praksis i årtier.En huskeregel for, om man skal stille uret frem eller tilbage er, at om foråret stiller mange havemøblerne frem fra haveskuret - derfor skal uret stilles frem. Og om efteråret stiller man så havemøblerne tilbage i skuret - eller hvor de nu plejer at stå om vinteren - derfor skal uret stilles tilbage om efteråret, når tiden skiftet til vintertid sidst i oktober.Skiftet til sommertid påvirker køreplanerne, så hvis man er oppe omkring natten til søndag, er det en god idé at tjekke både sit ur og køreplanerne.