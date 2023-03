Ny bus-app strøg til tops på 24 timer

Onsdag 22. marts 2023 kl: 09:15

Af: Redaktionen Den positive modtagelse af det nye buskoncept med 160 ugentlige afgange mellem 19 store danske byer bliver mødt med ydmyghed hos Thomas Wandahl, der er direktør i Vikingbus, som står bag Fleet.

- Vi er overvældede over, hvor positivt danskerne har taget imod Fleet, og det bekræfter os i, at vi har ramt rigtigt med konceptet. Med flere end 800 busser til rådighed forventer vi at kunne tilbyde den fleksibilitet, som især mange unge efterspørger, hvilket adskiller os fra de eksisterende aktører på markedet, siger Thomas Wandahl.







Fleets primære målgruppe er unge i alderen 18 til 30 år, og konceptet tager blandt andet udgangspunkt i deres ønske om at kunne sikre sig billet i sidste øjeblik ved spontane rejser. Fleet tilbyder således pladsgaranti, hvis bookingen sker minimum 24 timer inden afgang.







Efter lanceringen af det nye fjernbuskoncept har Fleet oplevet stor interesse fra folk i alle aldre, som i vid udstrækning beder Fleet om at placere ruter uden for de 19 byer, som allerede er en del af det eksisterende rutenetværk.







- Den store opmærksomhed tyder på, at danskerne i høj grad er klar på at prøve konceptet af, og at vi taler ind i et behov, som mange forskellige mennesker kan se sig selv i. Derudover har vi også oplevet stor interesse fra erhvervslivet og kommer inden længe til at sætte en række spændende samarbejder i værk, siger Thomas Wandahl.







Fleet's busser har deres første afgange torsdag 30. marts.





