Hos vognmand i Vendsyssel er sand mere end det på stranden

Tirsdag 21. marts 2023 kl: 23:00

Respekt for faderen

Af: Redaktionen For tre år siden fik Brdr. Sand leveret deres første Scania af Stiholt i Aalborg. Det var en fire-akslet Scania R 650 B8x4 opbygget med wirehejs og beslag til en bagmonteret kran. For nylig kom der en mere til - også en fire-akslet Scania R 590-model - med med lidt færre heste, men stadig opbygget med wirehejs og beslag til en bagmonteret kran. Også denne gang var det Stiholt’s lastbilsælger, Peter Munkholm, der fik overbevist brødrene om, at de igen skulle vælge en Scania. Det krævede dog ikke de store overtalelsesevner.- Vores første Scania, som vi fik leveret i 2020, har ikke fejlet en skid. Den har desuden en rigtig god brændstoføkonomi, og så har den selvfølgelig også den helt rigtige lyd. Derfor skulle den næste i rækken også være en V8’er, siger Bo Sand.Det er Brdr. Sands chauffør, Anders Sørensen, der kører i R 650’eren, og han passer den, som var det hans egen, siger Bo Sand, der selv er blevet kaptajn på den nye R 590’er. Firmaet har kun de to lastbiler, mens broderen, John Sand, er chef for entreprenørafdelingen, der råder over en alsidig maskinpark.- Vi hører hjemme i Løkken, men har også en afdeling i Brønderslev. Blandt vores vigtigste aktiviteter er grave-, nedbrydnings- og anlægsarbejde, kloakarbejde, udlejning af containere, kran- og entreprenørkørsel samt levering af sand. Dertil kommer en del transport og opstilling af badehuse på Løkken og Blokhus Strand, forklarer John Sand.- Da vores far, Birger Sand, drev forretningen, var han egentlig Scania-mand og havde mange Scania'er - heriblandt også V8’ere. Da min bror og jeg overtog forretningen for snart 20 siden, skiftede vi til Volvo, for de havde en forhandler nærmest i vores baghave, siger Bo Sand.- Den lukkede dog for nogle år siden, så det var ikke længere et argument. Da det var tid til udskiftning af min tidligere Volvo, meldte Peter Munkholm sig straks på banen, og så trak han det længste strå. Han er bare en rigtig dygtig og reel sælger, og så er han også en meget behagelig mand at handle med, tilføjer Bo Sand.Brdr. Sands nye Scania er en R 590 B8x4*4, der er opbygget med Sawo-wirehejs, beslag for bagmonteret Hiab-kran samt VBG-træktøj til en tre-akslet kærre.- Selv om jeg indimellem kører med tunge læs, ved jeg godt, at V8’erne nok er at skyde gråspurve med kanoner, men jeg lod mig sgu’ rive lidt med. Samtidig har det vist sig, at de faktisk går længere på literen end vores tidligere svenske lastbiler, siger Bo Sand og tilføjer:- Jeg valgte nu også at skifte til Scania for at vise vores gamle far respekt. Han var jo Scania-mand om en hals, og jeg nåede heldigvis at have han med ude at køre nogle gange i R 650’eren. Dét nød han virkelig, siger Bo Sand.De to brødre har mistet begge deres forældre siden.- Det er lidt mærkeligt at tænke på, at vores entreprenør- og vognmandsforretning er opbygget af vores forældre, som ikke er her længere, og at vi nu står med ansvaret for at køre den videre. Heldigvis har vi fået de helt rigtige værdier med hjemmefra, så vi nu har en rigtig god forretning, og med to V8’ere i stalden tegner fremtiden lys, siger Bo Sand.