Flyselskab køber 750 ton bæredygtigt flybrændstof

Mandag 20. marts 2023 kl: 10:31

Af: Redaktionen En lille del af prisen på hver flybillet går til omkostningerne forbundet med brugen af bæredygtigt flybrændstof, så passagerne hos Finnairs bidrager også til CO2-reduktionen.Finnair, der har en målsætning om at opnå CO2-neutralitet i 2045, peger på, at selskabet ved at benytte Neste MY Sustainable Aviation Fuel kan reducere CO2-udledningerne med op til 80 procent i løbet af brændstoffets livscyklus sammenlignet med fossilt brændstof. Den brændstofmængde, der nu er købt, er Finnairs største enkeltparti af bæredygtigt flybrændstof til dato.De 80 procent er udregnet ud fra brugen af flybrændstoffet i ren form og ublandet form og beregnet med etablerede livscyklusvurderingsmetoder - eksempelvis CORSIA-metoden.SAF-brændstoffet (Sustainable Aviation Fuel) vil blive leveret af Neste til Helsinki Lufthavn i begyndelsen af 2023. De 750 tons SAF svarer til ca. 400 flyvninger mellem Helsinki og Stockholm med 100 procent ublandet SAF.

- Finnair var et af de første flyselskaber, der brugte vores Neste MY Sustainable Aviation Fuel, og vi har derfor arbejdet sammen i lang tid. SAF er det mest effektive værktøj, der i øjeblikket er tilgængeligt til at reducere emissionerne fra flyrejser, og det er dejligt at se Finnair tage initiativ til frivilligt at købe vores SAF som en del af deres bæredygtighedsforpligtelser og skabe bevidsthed blandt deres kunder om, hvordan de også kan spille en rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid for luftfarten, siger Jonathan Wood, der er Vice President Commercial and Technical Development, Renewable Aviation hos Neste.













Om bæredygtigt flybrændstof:

SAF er et vedvarende flybrændstof og et mere bæredygtigt alternativ til konventionelt, fossilt brændstof. Neste MY Sustainable Aviation Fuel produceres af bæredygtigt indkøbte og 100 procent vedvarende affalds- og restråmaterialer, herunder brugt madolie og animalske fedtrester

Finnair har forpligtet sig til at opfylde oneworld-alliancens målsætning om at anvende 10 procent bæredygtigt flybrændstof inden 2030 og vil også deltage i oneworld's fælles indkøb i årene 2025-2032

Brugen af SAF vil også blive øget som følge af den kommende EU-forpligtelse til at bruge SAF

Et større brug af SAF vil øge luftfartsselskabets omkostninger, da SAF er klart dyrere end fossilt brændstof. Finnair tager højde for den højere pris ved at afsætte omkring 1,50 kroner for hver solgt flybillet til omkostningerne til bæredygtigt flybrændstof. Denne andel kan blive højere i fremtiden, efterhånden som de driftsforpligtelser, der pålægges luftfartsselskaberne, leder til en øget brug af SAF.

