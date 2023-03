Plantegrosist valgte to-akslet trækker med lavere førerhus

Fredag 17. marts 2023 kl: 12:19

Af: Redaktionen Den nye to-akslede FM430 er med opbygget med Globetrotter-førerhus med Komfort+-pakke, infotainmentsystem med navigation, Udsynspakke+, Adaptiv fartpilot og LED-lys hele vejen rundt.Plantas har ved samme lejlighed valgt at skifte hele sin Volvo-flåde over på Volvo Connect-flådestyringstjenester og har dermed fået overblik over og hjælp til eksempelvis takograf-aflæsning, optimering af brændstofforbrug og fokus på miljø.Med flådestyringstjenesten har Plantas fået det ønskede overblik over hele flåden, forbedret informationsflowet internt i virksomheden og optimeret driften.Den nye Volvo FM430 er leveret af Jonas Kirkegaard fra Volvo Truck Center i Aarhus.