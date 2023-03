Persontransport er også en del af Transport 2023

Fredag 17. marts 2023 kl: 10:17

Af: Redaktionen Organisationen, Dansk PersonTransport, er medarrangør af Persontransportmessen, og her glæder man sig til de tre dage i april, hvor der er lagt op til et spændende program med kørende materiel og en masse af det, der følger med - og vil følge i den nærmeste tid.Hos Dansk PersonTransport har man gjort sig umage for at skabe et spændende program.



- Der vil på vores stand være en fælles frokost for medlemmerne hver dag, hvor der kan deles erfaringer og socialiseres. Samtidig har vi blandt andet en event med TUR og STAR (Transporterhvervets Uddannelser og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) for at introducere persontransportbranchen til jobcentermedarbejdere fra hele landet. Derudover afholder Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening generalforsamling, ligesom vi afholder vores årsmøde i forbindelse med messen, siger administrerende direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.





Ifølge ham, kan man ikke overvurdere messens betydning for branchen.



- Værdien i at deltage er stor for den enkelte vognmand og medarbejder, så vi kan kun opfordre alle til at deltage og medbringe så mange kollegaer som muligt. Transportmessen samler hele branchen om personlige møder, og den er en traditionel og tilbagevendende begivenhed, der er helt uundværlig for branchen, siger han.





Bus-eksperiment, danmarkspremiere og leasing

Blandt udstillerne på Persontransport finder man som tidligere år EvoBus, der forhandler busser fra Dailer-koncernen. EvoBus tager busnyheder fra Mercedes-Benz og Setra, og som noget nyt også en kundebus, der har kørt i 13 måneder - 10.000 kilometer om måneden og med tusindvis af kunder.





- Idéen er, at vi bedre kan demonstrere bussens kvalitet i forhold til eksempelvis materialer, når den over så lang en periode har været anvendt 18 timer i døgnet, siger salgs- og marketingchef i EvoBus, Søren Christensen.





Han peger på, at virksomheden på årets messe har stort fokus på CO2-aftryk og således eksempelvis kun medbringer elektroniske brochurer, som enten kan sendes til kunden eller udleveres på en USB-stick.







En anden udstiller, VBI Group, medbringer en danmarkspremiere på Persontransport - nemlig den otte meter korte bybus Isuzu Novociti Volt. Hertil kommer to elektriske Maxus e-Deliver 9-minibusser, hvoraf den ene er med limousine-opbygning. Virksomheden ser meget frem til årets udgave af messen.







- Vi håber på at se en masse kunder, nye som gamle. Det er selvfølgelig altid rart at netværke med andre i branchen, men det er jo vores kunder, vi er mest spændte på at vise de nye busser frem til. Derudover er Transportmessen jo samlingspunktet, hvor man netværker og får nye input, siger administrerende direktør i VBI Group, Dan B. Pedersen.







Nordfyns Finans stiller op med en håndfuld el-biler samt deres blå leasingbus, hvor de byder interesserede på en kop kaffe og en snak om grønne løsninger inden for erhvervs- og taxi-leasing. Virksomheden er af den overbevisning, at transportmessen er et perfekt udstillingsvindue, da den fungerer som samlingssted for hele transportbranchen.







- Alle med interesse i branchen kommer på messen, så derfor er vores deltagelse vigtig. Derudover er det afgørende for os at kunne møde folk i en uformel ramme, ligesom det også er helt oplagt at få muligheden for at dele erfaringer med vores samarbejdspartnere, siger kundechef i Nordfyns Finans, Claus Krog Nielsen.







Transport 2023, herunder Persontransport, finder sted i dagene 20. - 22. april i MCH Messecenter Herning.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.