Ny cykelsti skal øge tryghed og sikkerhed på Rute 13 i Midtjylland

Onsdag 8. februar 2023 kl: 12:13

Af: Redaktionen Den nye dobbeltrettede cykelsti ventes færdig, når efteråret melder sin ankomst. Dermed bliver det muligt at cykle mere sikkert fra Stenholt til Nørre Knudstrup - og omvendt.På Aalborgvej bliver der etableret to nye dobbeltrettede cykelstier - en der løber langs vestsiden af Aalborgvej fra Nørre Knudstrup og ca. 2,7 kilometer sydpå, og en anden, der løber langs østsiden fra Kompedalvej og ca. 2,4 kilometer ned til krydset ved Christianshøjvej/V. Christianshøjvej.Mellem de to cykelstier - syd for Gråmose - bliver der etableret en stitunnel, som fører cyklisterne under Aalborgvej. Det betyder, at cyklisterne ikke skal krydse den trafikerede vej.De nye cykelstier vil forbedre trafiksikkerheden og gøre det lettere at tage cyklen for både skolebørn, pendlere og borgere, der gerne vil nyde de naturskønne omgivelser.- Der er ikke mange cyklister, der vover sig ud på Aalborgvej på stykket mellem Stenholt og Nørre Knudstrup, hvor man i dag kører side om side med de tunge lastbiler. Det skal de nye cykelstier ændre på, så man fremover kan skære nogle minutter af rejsetiden og samtidig nyde en tryg og sikker cykeltur i den smukke natur, som er derude, siger projektleder Peter Lund Hansen fra Vejdirektoratet.Arbejdet med at etablere de nye cykelstier går for alvor i gang i næste uge, men trafikanterne vil allerede nu kunne spotte de første såkaldte skovningsmaskiner langs vejen. Maskiner der skal fjerne beplantningen på de arealer, hvor arbejdet med at anlægge cykelstierne skal foregå.Entreprenøren begynder anlægsarbejdet fra nord på strækningen mellem Vejlevej og Kong Knaps Vej. Derefter venter arbejdet med stitunnelen, før der bliver taget hul på den sidste cykelstistrækning syd for Gråmose.- Vi har planer om at anlægge stitunnelen i løbet af store bededagsferien i maj måned for at genere trafikanterne mindst muligt. Vores trafiktal viser, er der vil være færre trafikanter på Aalborgvej i disse dage. Vi kan dog blive forsinket på grund af vejrforholdene eller andet, og så må vi jo sadle om. Men vi arbejder efter at udføre arbejdet i store bededagsferien på nuværende tidspunkt, siger Peter Lund Hansen.

Når stitunnelen skal anlægges, vil Aalborgvej være spærret for trafik, og trafikanterne skal finde en alternativ rute. Vejdirektoratet vil informere nærmere omkring vejarbejdet, når det bliver aktuelt.









