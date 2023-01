indførelsen af EU’s toldkodeks bliver udskudt

Tirsdag 24. januar 2023 kl: 08:04

Nye tidsplaner



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I et brev til Folketingets Europaudvalg skriver skatteminister Jeppe Bruus (S), som begrundelse for forsinkelsen, at ”der er tale om en stor, kompleks opgave med mange gensidige afhængigheder, der skal gennemføres på kort tid.”Hos interesseorganisationen Danske Speditører anerkender man kun delvist skatteministerens forklaringer. Organisationen har på den ene siden forståelse for både kompleksitet og de mange medarbejdere hos Skat, som allerede har ydet en stor indsats, men på den anden side er Danske Speditører irriterede over, hvad organisationen betegner som dårlig planlægning og ledelse.Skatteministeriet har indtil videre kun implementeret de første dele af den påkrævede systemunderstøttelse af EUTK, og senest er kontrol- og risikostyringssystemerne blevet koblet sammen med den første del af det nye importsystem. I april 2022 blev det besluttet at forlænge tidsplanen for implementeringen af EUTK. Det er den reviderede plan for ibrugtagning, som nu otte måneder efter, forlænges yderligere.Ifølge Skatteministeriets vurdering giver den nye tidsplan mulighed for at opprioritere de systemer, der er mest kritiske og vigtigst for virksomhederne. Eksport- og EU-forsendelsessystemerne, der har EU-frist 1. december 2023, er således opprioriteret, og som konsekvens er implementeringen af anden del af importsystemet udskudt udover EU-fristen 31. december 2022.Den nye plan udskyder endvidere anden del af det fælleseuropæiske importkontrolsystem (ICS2) udover den oprindelige EU-frist onsdag 1. marts 2023 og den godkendte forlængelse til 30. juni 2023. Konkret arbejdes der nu på at implementere anden del af importsystemet 15. oktober 2024, og anden del af det nye importkontrolsystem (ICS2) senest 31. oktober 2023.Danske Speditører har skrevet til skatteminister Jeppe Bruus og peget på, at det selvfølgelig er væsentligt at nye IT-systemer ikke har ”børnesygdomme”, men Danske Speditører har samtidig påpeget, at dårlig planlægning overskygger indsatsen fra de mange dygtige medarbejdere. Danske Speditører mener også, at Skat overser, at udskydelsen også har direkte økonomiske konsekvenser for både transportbranchen og transportkøberne, da der skal bruges ressourcer på vedligeholdelse af blandt andet IT-programmer, ligesom planlagt IT-rådgivning, ofte med brug af eksterne leverandører, må udskydes.