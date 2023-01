Fire små EU-lande opfordrer til stop for salg af nye fossile lastbiler

Mandag 23. januar 2023 kl: 11:34

Udfasning af nye fossile tunge køretøjer på sigt

Højere CO2-reduktionskrav i 2030

Udvidelse af kravene til flere typer af tunge køretøjer - eksempelvis busser

Af: Redaktionen De fire lande vil med det fælles brev presse på for skarpere krav til nye lastbilers CO2-udledning, når EU-Kommissionen i næste måned kommer med et forslag, som skal være med til at gøre EU klimaneutral i 2050.- Lastbiler står i dag for en markant del af CO2-udledningen i transportsektoren, og vi har brug for, at vognparken skiftes ud med nye grønne køretøjer. Når EU sætter fælles mål, forvrider vi ikke konkurrencen landene imellem, men vi lader markedet drive en grøn omstilling. I EU har vi opnået et fælles stop for salg af nye fossile personbiler i 2035, og sammen med vores grønne alliancepartnere i EU, går vi nu efter skarpe CO2-krav til lastbiler, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).I det fælles brev opfordrer Holland, Belgien, Luxembourg og Danmark EU-Kommissionentil på sigt helt at stoppe salg af nye fossile lastbiler - startende med skarpere krav til nye lastbilers CO2-udledning fra og med 2030 og en udvidelse af kravene til flere typer tung transport.I brevet opfordrer de fire lande EU-Kommissionen til at foreslå:I Danmark står lastbiler for knap 15 procent af transportsektorens drivhusgasudledninger.Interesserede kan se henvendelsen til EU-Kommissionen fra Holland, Belgien, Luxembourg og Danmark