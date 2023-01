Toldere stoppede mand med over 700.000 kroner i kontanter

Mandag 23. januar 2023 kl: 11:25

Af: Redaktionen - I bagagen lå der kager, tallerkner og børnetøj. Der blev fundet penge i samtlige stykker børnetøj, bukselommer og lommer i kufferten. I mandens indcheckede bagage blev der fundet yderligere store kontantbeløb, i alt 727.212 kroner, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdte manden, siger Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.Når Toldstyrelsen tilbageholder rejsende med kontanter eller andre likvide midler, er det altid på en konkret mistanke. I sager med store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til, vækker det en mistanke om kriminel aktivitet. Toldernes årvågenhed er på den måde en vigtig stopklods i de kriminelle pengestrømme. I 2021 tilbageholdt toldere valuta svarende til 22 millioner kroner, hvor kontanterne ikke var deklareret over for Toldstyrelsen.Den aktuelle sag blev efterfølgende overgivet til Københavns Politi til videre efterforskning.