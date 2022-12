- Sjællands kollektive trafik får 71 nye el-busser på vejene

Onsdag 7. december 2022 kl: 11:30

Af: Redaktionen De 71- el-busser, der bliver fordelt på 30 buslinjer i 12 kommuner samt Region Sjælland og Region Hovedstaden, giver en samlet årlig CO2-reduktion på 4.800 ton og bidrager dermed til at indfri målsætningen om en national CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.



Skiftet til el-busser på de fleste af de 30 buslinjer sker søndag 11. december 2022. Forventningen er, at størstedelen af resterende el-busser bliver sat i drift inden årets udgang - og de sidste inden udgangen af januar 2023.



Fakta:

De 71 nye el-busser indsættes fra søndag 11. december på 30 buslinjer i 12 kommuner og Region Hovedstaden og Region Sjælland. De fleste på dagen og de sidste forventes indsat senere i december eller i løbet af januar 2023

De nye elbusser kommer til at kører på linjerne; 190, 192,194, 207, 215, 219, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236, 315, 316, 317, 318, 332, 333, 334, 335, 336, 361, 362, 363, 385, 230R, 360R, 380R, 98N

Kommunerne, der indfører nye elbusser er Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal og Solrød Kommuner

Region Hovedstaden og Region Sjælland indsætter nye elbusser på de første regionale buslinjer, som overgår til eldrift

Omstillingen til el på de 30 buslinjer reducerer udledning af CO2 med 4.800 ton om året (udledning af CO2 er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet)

Med idriftsættelsen af 71 nye elbusser vil Movia være oppe på 338 el-busser og en brintbus. Det svarer til 25 procent af Movias busser

I alt kører otte forskellige busoperatører med el-busser for Movia: Anchersen, Arriva, DitoBus, Keolis, Kruse, Nobina, TideBus og Umove

Movias miljøregnskab for 2021 viste, at antallet af el-busser i løbet af 2021 blev mere end fordoblet, da der er blevet indsat 83 nye el-busser, så den samlede flåede af elbusser ved udkørslen af 2021 var på 160 busser. Det svarede til 12 procent af alle rutebusser i Movias busnet. I løbet af 2022 er antallet af el-busser fordoblet, så 25 procent af busflåden består af elbusser ved udkørslen af 2022

9. december 2022:

10. december 2022:

11. december 2022:

- Det er en milepæl, at de første regionale busser nu omstilles til el. De lange regionale buslinjer har gjort det udfordrende, da det stiller krav til længere rækkevidde på batterierne. Men nu er teknologien klar, og frem mod 2030 vil alle regionens buslinjer blive omstillet til nulemission, siger Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, kalder de første regionale el-busser for en milepæl for Region Sjælland og et vigtigt skridt for den grønne omstilling.- Ved at gå fra diesel til el sænker vi udledningen af CO2 markant. Jeg glæder mig samtidig over, at det bliver en både mere behagelig og støjsvag oplevelse for passagerne. Vi har endnu større ambitioner, og derfor har vi i regionsrådet netop vedtaget, at vi skal have flere regionale el-busser i Region Sjælland, siger Heino Knudsen.Indsættelsen af nye el-busser markeres:Frederikssund Kommune markerer idriftsættelsen af elbusser ved Bymidten i Skibby, fredag 9. december kl. 11-12 for pressen og andre interesserede.Stort event i Hornsherred lørdag 10. december kl. 10-11 ved Bygaden 31 i Kirke Hyllinge. Lejre Kommune, Region Sjælland og Region Hovedstaden markerer sammen med Movia idriftsættelsen af nye elbusser for borgere, presse og andre interesserede.Allerød Kommune markerer idriftsættelsen af nye elbusser ved Allerød Stationsvej, søndag 11. december kl. 9.40 for pressen og andre interesserede.Furesø Kommune markerer idriftsættelsen af nye elbusser ved Farum St. søndag 11. december kl. 12 for pressen og andre interesserede.