Svensk lastbilproducent skal levere 36 elektriske lastbiler til australsk virksomhed

Onsdag 7. december 2022 kl: 10:13

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De 36 nye batteri-elektriske lastbiler, der er af typen Volvo FL Electric, vil blive leveret i første kvartal næste år. Bilerne er egnet til bydistribution og har i den udgave, som Volvo Trucks skal levere til Team Global Express, en lasteevne på 5,5 ton. De skal sættes ind i Team Global Express' distributionssystem i Sydney.Australien har et mål om at være CO2-neutral i 2050. I dag står transportområdet for 19 procent af det australske CO2-udslip. 38 procent af transportområdets CO2-udslip kommer fra godstransporten, og der er et pres på transportindustrien om at skifte til elektriske køretøjer.Volvo Trucks har et mål om, at halvdelen af det totale salg af lastbiler, skal være elektriske lastbiler i 2030.