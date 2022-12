Kommune i Sønderjylland siger ja til plan for stort PtX-anlæg

Fredag 2. december 2022 kl: 11:13

Af: Redaktionen Planerne om et Power-to-X-anlæg ved Kassø er i gang, og på onsdagens byrådsmøde vedtog byrådet den lokalplan, der sikrer muligheden for etableringen af PtX-anlæggetLokalplanen har blandt andet til formål at udlægge området til erhverv med særlige beliggenhedskrav, og med vedtagelsen kan arbejdet med etableringen af verdens største e-methanol-anlæg fortsætte.- Jeg er meget glad for, at vi i dag har vedtaget lokalplanen på området. Tilbage i maj fik vi meldingen om, at Bolig- og Planstyrelsen gav os tilladelse til at fortsætte arbejdet, og allerede dengang var planerne at få vedtaget en lokalplan, så vi kan komme i gang. Det er samtidig begyndelsen til et stort, og meget ambitiøst byggeri, der på alle måder flugter med den ambitiøse målsætning og tilgang vi har på den grønne omstilling, siger borgmester Jan Riber Jakobsen (V) og fortsætter:- European Energy har allerede budt sig til i området, og planerne om et PtX-anlæg i den størrelsesorden som et af verdens absolut største er en måde at få Aabenraa Kommune på landkortet - også når det kommer til den grønne omstilling.PtX-anlægget vil ved etableringen kunne producere grøn methanol ved hjælp af strøm fra nærliggende solenergianlæg, vand og CO2. Anlægget giver endnu større forudsætninger for at udnytte mulighederne for produktion af grøn energi samt opfylde Aabenraa Kommunes målsætninger på området for reduktion af CO2.- Det er et stort skridt i den grønne omstilling, at vi i dag har vedtaget lokalplanen, der giver mulighed for et PtX-anlæg. Det er en ambition i vores udviklingsplan 2035 – Det Gode Liv – at vi er med til at skabe den grønne udvikling, blandt andet gennem nye, grønne teknologier som PtX-anlæg. Vi vil være frontløbere for grøn energi, og det mener jeg, at vi tager et skridt på vejen til med vedtagelsen i dag, siger Dorte Soll (S), der er formand for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og fortsætter:- Vi har en ambition om at reducere kommunens Co2-aftryk med 70 procent inden 2030. Med et PtX-anlæg tager vi et ansvar, der rækker ud over det – vi bygger ovenpå og tager et endnu større ansvar, da den grønne energi, som et anlæg af den her størrelse producerer, jo ikke kun kommer Aabenraa Kommune til gavn. Vedtagelsen her er et markant bidrag til den grønne omstilling, og det glæder jeg mig over.Power-to-X-anlægget skal bruges til at omdanne elektricitet fra eksempelvis solcelleanlæg til andre former for grøn energi som brint eller metanol, der senere kan levere energi til eksempelvis skibe.