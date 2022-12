Lastbilforhandler og landevejstransportør tester brændstofforbruget ved varierende kørselsopgaver

Fredag 2. december 2022 kl: 10:46

Iveco testkører i flere lande

En rutineret chauffør bag rattet

De første resultater er positive

Om Universal Transport:

Transport- og flytteforretning i Vejle med forretningsenhederne Universal Transport, Universal Flytteforretning og Unibox. Virksomheden råder over en samlet flåde på 120 køretøjer - fra varebiler til tunge lastbiler med medbringertruck og kran samt modulvogntog

Virksomheden tilbyder alt fra kurér- og distributionskørsel til flytning, opbevaring, lagerhotel og administration. Dertil kommer Unibox, der tilbyder opbevaring af gods i mindre og større partier hvortil kunden har døgnadgang. Ca. 100.000 kvadratmeter lagerfaciliteter under tag

Universal Transport beskæftiger i alt 230 medarbejdere, heraf ca. 15 lærlinge. Virksomheden blev grundlagt i 1991 af Brian Søgaard, der fortsat er administrerende direktør i virksomheden

Om Bache A/S:

Bache A/S er Danmarks største Iveco-forhandler med fem værksteder i Jylland - fra grænsen i syd til Aarhus i nord og Esbjerg i vest

Virksomheden blev i 2011 etableret af Michael Bache som hovedaktionær sammen med to medarbejdere ved overtagelse af et større lastvognsværksted i Padborg

Siden er Bache A/S vokset og beskæftiger i dag 75 medarbejdere fordelt på de fem afdelinger

Fakta om testbilen Iveco S-Way AS440S49:



Chassistype: 6x2/4 twinsteer med parabelfjedre på foraksel samt luftaffjedring på mellem- og trækaksel

Max. totalvægt 26.000 kg, nyttelast 17.900 kg

Drivline: 6-cyl. 13-liters Cursor 13-motor (Euro 6E) på 357 kW ved 1.900 o/min./2.400 Nm v. 950 o/min., kompressions-motorbremse. 12-trins Hi-Tronix gearkasse (ZF) med fuldautomatisk gearskiftesystem og Rocking Mode (vugge-funktion med optimal indkobling af gear og kobling ved moderat fastkørsel. Enkeltreduceret 17X-HE bagaksel med 2,85:1 i udveksling, mekanisk differentialespærre

Opbygning: standard trækkeropbygning med luftforskydelig drejeskammel, catwalk, 430 liter brændstoftank og 80 liter AdBlue-tank

Førerhus: Iveco S-Way, højt placeret sovekabine-førerhus med luftaffjedret førerhusophæng, 215 cm. ståhøjde, to køjer, Adaptive Cruise Control (afstandsholder til forankørende ved brug af Cruise Control-fartholder)

Sikkerhedssystemer: LED-signaturlys (kørelys). AEBS, Advanced Emergency Braking System. LDWS, Lane Departure Warning System. ESP, Electronic Stability Program. Elektrisk hovedafbryder

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Iveco introducerede i fjor en opgraderet version af den populære Cursor 13-rækkemotor. På trods af flere hestekræfter og højere drejningsmoment er den nye motor markant mere økonomisk end sin forgænger, siger transportkonsulent Claus Sommerfeldt fra Bache A/S og fortsætter:- Vi oplever, at kunder kan være i tvivl om, hvorvidt det estimerede brændstofforbrug er realistisk. Vi ved, det holder. Men den bedste måde at dokumentere det på er at sende en testbil på gaden, der kører under helt almindelige driftsforhold. Universal Transport i Vejle var med på ideen, og testen har indtil videre kørt en måneds tid med gode resultater.Iveco har sendt en stribe to-akslede S-Way-trækkere på gaden i flere europæiske lande i lignende brændstoftest, men for at gøre brændstoftesten så realistisk som muligt til danske forhold har Bache A/S opbygget en tre-akslet sættevognstrækker, der passer bedre til de højere vogntogsvægte i Danmark. Den er udstyret med en styrbar anden aksel, som er hævebar ved tomkørsel, samt en standard trækkeropbygning uden så mange dikkedarer.- Det vigtigste for os er at udføre en så realistisk og troværdig test som muligt. Bilen er en konceptbil, som alle kunder kan købe, understreger Claus Sommerfeldt.Universal Transport har indsat bilen i den daglige drift med mange forskellige kørselsopgaver - fra distributionskørsel med gardintrailere og køletrailere til særtransporter med overdimensioneret gods. Fast chauffør på bilen er 34-årige Dennis Miszewski, der har kørt som chauffør, siden han var 18 år, heraf de seneste 10 år hos Universal Transport.- Jeg ved, at der er en del Iveco-skeptikere blandt chauffører og vognmænd i Danmark. Jeg har tidligere kørt i andre lastbilmærker, men jeg må helt ærligt indrømme, at den nye S-Way har overrasket mig positivt, siger Dennis Miszewski efter en måneds tid bag rattet i den tre-akslede trækker.- Jeg kører med mange forskellige typer læs med alt fra 25 til 50 tons vogntogsvægt over hele Danmark og lidt i udlandet. Den nye 490 hk-motor trækker fantastisk - ja faktisk meget bedre end min tidligere lastbil med 510 hk-motor. Desuden er styretøjet meget letgående, bilen er meget støjsvag og efter lidt tilvænning har jeg også lært det fuldautomatiske 12-trins Hi-Tronix gearskifte at kende, og det skifter suverænt, siger han og tilføjer:- Og så har jeg fået mig indrettet rigtig godt i det rummelige førerhus, så både kørslen og overnatningerne er meget komfortable.Da testen blev sat i gang, havde Dennis Miszewski en køreinstruktør fra Iveco med på en normal arbejdsdag. Her fik han ros for sin kørestil, men kunne samtidig konstatere, at der var områder, hvor han stadig kunne forbedre sig.Brændstofforbruget og øvrige data som kørestrækning, hastighed, antal starter og stop, andel af kørsel med tilkoblet Cruise Control med mere opdateres i realtid under kørslen af den egenudviklede Iveco ON-software. Alle data sendes trådløst til Iveco's datacenter i Torino i Italien, hvorfra de gøres tilgængelige for kunden og autoriserede forhandlere via Iveco's kundeportal.- Den første måling af brændstofforbruget viser 3,7 km/l målt over ca. 5.300 kilometer, hvor tomgangsprocenten har ligget på 17 procent. Det er i den høje ende, men jeg har blandt andet haft en masse korte stop hos kunderne, og så er bilen jo slet ikke kørt til, påpeger Dennis Miszewski.Han satser på snart at nå op på 4 km/l ved blandet kørsel. Der er sikkert nogle, der er knap så imponeret over tallene, men brændstofforbruget er markant forbedret i forhold til hans tilsvarende kørsel i andre lastbilmærker.Bache A/S og Universal Transports brændstoftest er planlagt til at løbe nogle måneder endnu, hvor resultaterne løbende bliver offentliggjort på virksomhedernes sociale medier.