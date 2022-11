To britiske transportknudepunkter får ny togforbindelse

Mandag 28. november 2022 kl: 13:21

Af: Redaktionen Den nye forbindelse med tog mellem Southampton og London kørte for første gang sidste weekend. Køreplanen er med afgange hver lørdag med en transportid på omkring fem timer. Idølge DP World vil forbindelsens transport af gods - inklusive frisk frugt, drikkevarer og forbrugsvarer - betyde en reduktion af antallet af lastbiltransporter på op til 120 lastbiler om ugen med en CO2-reduktion på op mod 80 procent.





DP World planlægger at øge frekvensen af afgange i løbet af sommeren 2023. Sammen med andre nylige og igangværende investeringer i jernbaneforbindelser i begge havne, vil togforbindelsen lette belastningen af motorvejene i Storbritannien med omkring 300.000 lastbiler årligt.







- Efter de seneste års forstyrrelser leder rederier og fragtejere efter kapacitet, pålidelighed og vækstmuligheder. Det kan vi levere, hvilket gør det muligt for kunderne at flytte gods effektivt ind og ud af Storbritannien og på tværs af deres forsyningskæder, siger John Trenchard, der er UK Commercial & Supply Chain Director of DP World.





DP World, der driver havne, terminaler og logistikvirksomheder på seks kontinenter - driver avancerede logistikhub i London Gateway og Southampton, der rummer to af Storbritanniens dybtvandshavne. I første halvår var godsstrømmen mellem de to havne på omkring 1,93 millioner teu.





Sidste måned annoncerede DP World starten af ​​byggeriet ved London Gateways nye fjerde kajplads på 350 millioner pund, som vil løfte kapaciteten med en tredjedel, når den åbner i 2024. Byggeprojektet understøtter 1.000 arbejdspladser, og den havnecentrerede logistikpark vil beskæftige en yderligere 12.000 mennesker, når det står færdigt om fem år. Virksomheden har også øremærket yderligere investeringer i Storbritannien på omkring en milliard britiske pund over de næste 10 år.



