- Ledelsen i rederi-koncern fik prisen som Årets Erhvervsprofil 2022

Om prisen:

har gjort en tydelig positiv forskel for dansk erhvervsliv - samfundet/offentligheden

går foran i forhold til væsentlige områder som for eksempel diversitet, bæredygtighed og digitalisering og viser handlekraft og mod - og er en rollemodel

har markeret sig i den offentlige debat for året på relevante erhvervsemner og er en god kommunikator

har skabt synlige resultater for sine(e) virksomhed(er) - ledelse og/eller værdiskabelse

er i stand til at samle folk om et formål/en opgave og komme i mål med fokus på samarbejde, interessenthåndtering, diplomatiske evner

Juryens medlemmer:

Pernille Erenbjerg, bestyrelsesformand for Nordic Entertainment Group og tidligere group CEO for TDC

Henrik Poulsen, bestyrelsesmedlem i ISS og Ørsted og seniorrådgiver for A.P. Møller Holding

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings, samt næstformand for Axcel Management

Marianne Wiinholt, Group CFO hos WSAudiology og bestyrelsesmedlem hos Coloplast og Norsk Hydro

Jeppe Christiansen, CEO for Maj Invest og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk med flere

Anne Broeng, bestyrelsesformand for Velliv og bestyrelsesmedlem for NNIT med flere

Jørgen Jensen, bestyrelsesformand for 3shape, Ambu og Velux, næstformand for VKR Holding, Micro Maticmed flere

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og administrerende direktør i PwC

Af: Redaktionen Topledelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S modtager prisen som Årets Erhvervsprofil 2022. (Foto: PwC)Juryen fremhæver videre i sin begrundelse, at topledelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S er lykkes med at transformere et vidtforgrenet, men stillestående konglomerat til et globalt, integreret logistikselskab, der kan forbinde og simplificere selskabets kunders globale forsyningskæder - dør til dør. Vejen gik gennem frasalg af gruppens energi-aktiviteter, en række store opkøb af logistik-virksomheder, en ambitiøs digital transformation og en lige så ambitiøs grøn transformation.- En ny kultur er vokset frem, og A.P. Møller - Mærsk A/S er i dag en kilde til inspiration for dansk erhvervsliv, siger Mogens Nørgaard Mogensen, der er Senior Partner og administrerende direktør i PwC i forbindelse med udnævnelsen.PwC fremhæver, at A.P. Møller - Mærsk A/S i 2018 som de første i shippingindustrien nedfældede et mål om at blive CO2-neutral i 2050. I januar i år skar man et årti af og ændrede målsætningen til 2040. I 2030 skal CO2 udledninger fra Mærsk-flåden være reduceret med 50 procent målt pr. container og udledningerne fra koncernens havne skal være reduceret med 70 procent.- Topledelsen er garant for, at “man gør, hvad man siger”, og A.P. Møller - Mærsks indsats på hele klimaområdet står således meget stærkt. Direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S udviser lederskab med et stærkt fokus på diversitet og inklusion. Dette med en åbenhed og klare udmeldinger samt handling. Det fortjener anerkendelse, påpeger Mogens Nørgaard Mogensen.Administrerende direktør (CEO) i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, fremhæves som en ærlig kommunikator, der har opbygget et troværdigt personligt brand, som blandt andet er kendetegnet ved en afdæmpet, rolig stil. Han har markeret sig i den offentlige debat på relevante erhvervsemner - eksempelvis klimaagendaen, EU og mangfoldighed.- A.P. Møller - Mærsk A/S har desuden kommunikeret klart og tydeligt om Ruslands krig mod Ukraine og nødvendigheden af, at virksomheder bliver målt på det, de gør. A.P. Møller - Mærsk har således lavet et total exit fra Rusland, da man ikke ønsker at støtte op om det russiske regime, understreger Mogens Nørgaard Mogensen.A.P. Møller - Mærsk har præsenteret det største overskud i dansk erhvervshistorie på 18 milliarder dollars efter skat for 2021 og er godt på vej i 2022 til at slå sin egen rekord efter den seneste opjustering i august.- Topledelsen i A. P. Møller - Mærsk er fortsat i gang med at ændre landets største virksomhed gennem kulturel, digital og bæredygtig transformation. Teamet er derfor en stærk og troværdig kandidat til prisen som Årets Erhvervsprofil 2022, siger Mogens Nørgaard Mogensen.PwC uddeler i samarbejde med en professionel jury prisen ‘Årets Erhvervsprofil’. Prisen kan gå til en person, en samlet direktion eller bestyrelse, som blandt andet: