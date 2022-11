Værkstedskæde får flere online-bookinger

Torsdag 17. november 2022 kl: 20:53

Af: Redaktionen I forsøget på at gå kunder i møde har Euromaster blandt andet skruet op for sine online kanaler. Det har blandt andet betydet en stor optimering af serviceudbuddet på websitet samt hurtig assistance til kunder via en chatfunktion.



Ifølge Lene Lodberg, der er salgs- og marketingdirektør i Euromaster, har hensigten med det digitale løft været at møde kunderne, hvor de er, og særligt at onlinebooking skal være mere tilgængeligt for kunderne - og det har virket.







- Vores målrettede indsats for at styrke vores service til kunderne online har med al tydelighed båret frugt. Efter implementeringen af den nye servicestrategi har vi kunnet se, at konverteringsraten i vores onlinekanaler alene er steget med 70 procent i forhold til sidste år. Det vil altså sige, at flere af vores besøgende på websitet gennemfører en booking end hidtil, siger Lene Lodberg og tilføjer:







- I år har vi set en stigning i antallet af onlinebookinger og nu sker over 50 procent af vores bookinger online fremfor telefonisk eller på værkstederne. Det indikerer, som vi forventede, at det er værdiskabende for vores kunder at kunne foretage både bookinger hvor og når, man vil.





Fuld fart på sociale medier

For at omsætte deres vision til handling har Euromaster arbejdet strategisk online - særligt på sociale medier. Foruden en digital oprustning på hjemmesiden har Euromaster også skruet op for sine sociale medier. Senest er Euromaster kommet på videoplatformen TikTok, hvor både rekruttering og kundeservice er i fokus.





- Vi skal konstant følge med i tidens tendenser og være til stede, der hvor vores kunder er. Her er også Tik-Tok et oplagt medie til at udvide vores kundeservice - for slet ikke at snakke om vores kundebase. I et serviceperspektiv giver videoformatet os mulighed for at komme med gode tips og tricks til, hvordan man vedligeholder sin bil. Samtidig kan vi også skabe kendskab blandt en ny og yngre målgruppe, hvilket er et kæmpe plus, forklarer Lene Lodberg.





Euromaster Danmark er en del af Euromaster, der er Europas største dæk- og autoservicekæde og 100 procent ejet af Michelin. Euromaster har afdelinger i 17 lande i Europa, over 2.400 autoværksteder og 2.600 mobile enheder, der hjælper med dæk og service til alle typer af køretøjer. I Danmark har Euromaster 32 værksteder og 225 medarbejdere med ekspertise indenfor auto- og dækservice indenfor både personbiler, landbrug, lastbiler, entreprenørmaskiner og varevogne.





