Broen over Øresund har fået 90 procent af trafikken tilbage

Fredag 28. oktober 2022 kl: 11:21

Udvikling af vejtrafikken i 2022

Trafik pr. dag -jan-sep 2022 Trafik pr. dag , jan-sep 2021 Udvikling trafik (procent) Udvikling trafik (antal) Trafik pr. dag jan-sep 2019 Trafikudvikling (procent) Udvikling trafik (antal) Personbiler* 16.970 10.515 61,4 % 6.455 19.282 -12,0 % -2.312 BroPas Fritid 6.108 3.444 77,4 % 2.664 6.939 -12,0 % -831 BroPas Business 2.086 1.188 75,6 % 898 2.985 -30,1 % -899 BroPas Pendler 4.607 3.714 24,0 % 893 5.489 -16,1 % -882 Kontant 4.169 2.169 92,2 % 2.000 3.869 7,8 % 300 Godstrafik** 1.989 1.741 14,2 % 248 1.672 19,0 % 317 Lastbiler > 9 m. 1.641 1.502 9,3 % 139 1.415 16,0 % 226 Varevogne 6-9 m. 348 239 45,6 % 109 257 35,4 % 91 Busser 112 51 119,6 % 61 171 -34,5 % -59 Totalt 19.071 12.307 55,0 % 6.764 21.125 -9,7 % -2.054

* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har

muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.







Markedsandele indenfor Øresundstrafikken i perioden juli 2021 – juni 2022

Markedsandel i procent 2022* Personbiler 85,3 Godstrafik > 6 m. 59,4 Busser 86,5 Totalt 81,5

* Gælder perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022, hvilket er den seneste periode med aktuelt data.









Hovedposter i perioden (millioner kroner



Jan–sept. 2022 Jan–sept. 2021 Udvikling Indtægter vej 1 221 801 420 Indtægter jernbane 405 389 16 Øvrige indtægter 13 16 -3 Indtægter i alt 1 639 1 206 433 Driftsomkostninger -185 -184 -1 Andre driftsomkostninger -7 -1 -6 Afskrivninger -210 -202 -8 Resultat af primær drift 1 237 819 418 Finansielle poster -324 -142 -182 Resultat før værdireguleringer 913 677 236 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 1 752 309

Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 69 16

Periodens resultat 2 734 1 002



Af: Redaktionen Vejtrafikindtægterne steg med 420 millioner kroner til 1.221 millioner kroner i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år.Med et gennemsnit på 19.071 passager om dagen i januar-september var Øresundsbrons samlede vejtrafik 9,7 procent lavere end i samme periode i 2019 - før coronatiden. Det er imidlertid en stigning på 55 procent i forhold til sidste år, der lige som 2020 var påvirket af corona-restriktioner.Fritidstrafikken faldt med 12 procent for januar-september 2022 i forhold til 2019, men i tredje kvartal var den danske fritidstrafik tilbage på samme niveau som før coronapandemien.- Vi havde 66.000 flere aftalekunder med BroPas ved udgangen af tredje kvartal sammenlignet med starten af året. Vores stærke kundetilgang er et glædeligt bevis på en øget interesse for nabolandets muligheder og på, at vi snart er kommet os helt efter coronapandemiens hårde rejserestriktioner, siger Linus Eriksson, der er administrerende direktør for Øresundsbron.Godstransporterne fortsatte med at køre over broen på et væsentligt højere niveau end før corona-tiden. Godstrafikken steg med 19 procent i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode i 2019.Som følge af de nye arbejds- og rejsemønstre efter pandemien var pendler- og erhvervstrafikken lavere end i 2019. Siden de sidste coronarestriktioner blev fjernet i februar, er pendlertrafikken dog steget til et niveau, der ligger omkring 10-15 procent under niveauet i 2019.Øresundsbro Konsortiets renteudgifter steg med 182 millioner kroner som følge af den højere inflation, der har en direkte indflydelse på konsortiets realrentegæld. Driftsomkostningerne steg med 1 million kroner i forhold til samme periode sidste år.Årets resultat før værdiregulering forventes at blive lidt højere end resultatet for 2021. Konsortiet vurderer, at resultatet vil ligge i den lavere del af intervallet 1.000-1.250 millioner kroner.- Vi har gennem året haft en god omsætningsudvikling og flere nye kunder kombineret med en god omkostningskontrol. Stigende renter og inflation dæmper dog årets resultat, som vurderes til at ende i den lavere ende af forventningerne til 2022, siger Linus Eriksson.Han peger på, at forskelle i valutakursen mellem danske og svenske kroner påvirker trafikken, men at det giver samtidig nye muligheder for virksomheder og borgere i Øresundsregionen.- Den store valutaforskel kan give svenskere incitament til at tage et job på den danske side af Øresund, mens det for danskere kan motivere til at købe ind og overnatte på den svenske side, siger Linus Eriksson.





* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.









© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.