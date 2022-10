Beredskabsøvelse lukker Storebæltstunnelen natten til søndag

Fredag 28. oktober 2022 kl: 10:43

Af: Redaktionen - Vi øver ud fra et scenarie, der blandt andet handler om, at der sker en større ulykke i tunnelen under Storebælt. Det giver os god mulighed for i et tværfagligt samarbejde at træne beredskabsaktørernes færdigheder og parathed - og ikke mindst få afdækket, om der er noget i vores procedurer og plansæt, vi skal have justeret, siger politikommissær Lars Aage Nielsen.Ud over, at nogle borgere kan opleve lidt mere politi end normalt i Korsør-området, vil man måske også kunne se udrykningskøretøjer og ekstra lyssætning ved tunnelmundingen. Selve øvelsen foregår i tunnelen, og derfor er det alene togtrafikken, der påvirkes.Trafikken på Storebæltsforbindelsens vejdel bliver ikke påvirket af øvelsen.