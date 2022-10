Konference samler erfaringer sammen om brintbusser

Onsdag 26. oktober 2022 kl: 13:00







Interesserede, der vil vide mere om brintbusser, brintinfrastruktur, erfaringer, det nuværende marked samt fremtidsplaner indenfor brint i den kollektive trafik, kan melde sig til slutkonferencen via dette link - klik her:





Konferencen i Versailles, der finder sted tirsdag 29. november, bliver der sat fokus på de erfaringer og resultater, der er i projektet, og der sættes ydermere fokus på fremtidige planer og muligheder indenfor brintbusser og brintinfrastruktur.Interesserede, der vil vide mere om brintbusser, brintinfrastruktur, erfaringer, det nuværende marked samt fremtidsplaner indenfor brint i den kollektive trafik, kan melde sig til slutkonferencen via dette link - klik

her:















Interesserede kan læse mere og tilmelde sig "Final Conference 3Emotion | 3Emotion"

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Brintbusser kan være en del af løsningen til at skabe en emissionsfri passagertransport, og der er ved hjælp af initiativer som 3Emotion skabt en større udvikling til at få brintbusser ind på markedet til en fornuftig pris. 3Emotion projektet er et af de første brintbusprojekter, og har i alt sat 29 brintbusser på vejene fem forskellige steder i Europa - herunder de tre busser i Nordjylland.